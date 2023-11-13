Глава Литви: перемога України запобігатиме новій агресії росії

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав Захід надати Україні більше зброї, щоб вона могла перемогти росію у війні. На його думку, це допоможе зберегти мир у Європі та запобігти новим конфліктам.
Про це він повідомив в інтерв'ю Associated Press.
За словами президента Латвії, західні держави зобов'язані відреагувати на заклик українського лідера Володимира Зеленського та надати більше зброї, оскільки "не надали стільки, скільки мали".
Політик підкреслив, що росія мобілізує економіку, ресурси та військову техніку для довготривалої війни. Рінкевичс також допустив повторні атаки на українську енергетичну інфраструктуру в найближчі місяці.
Водночас президент Латвії наголосив, що для Заходу важливо підтримувати як Україну, так і Ізраїль. Політик зазначив, що Іран "дуже радий бачити такий розвиток подій на Близькому Сході".
Політик підкреслив, що росія мобілізує економіку, ресурси та військову техніку для довготривалої війни. Рінкевичс також допустив повторні атаки на українську енергетичну інфраструктуру в найближчі місяці.
Водночас президент Латвії наголосив, що для Заходу важливо підтримувати як Україну, так і Ізраїль. Політик зазначив, що Іран "дуже радий бачити такий розвиток подій на Близькому Сході".
Як зазначив Рінкевичс, ЄС усвідомив, що потрібно більше зброї та військових.
Політик додав, що коли світ побачить, що Європа та США не можуть підтримати Україну, це також вплине на тиск в Ізраїлі.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі