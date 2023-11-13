Глава Литви: перемога України запобігатиме новій агресії росії

08:03 13 листопада Київ, Україна

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав Захід надати Україні більше зброї, щоб вона могла перемогти росію у війні. На його думку, це допоможе зберегти мир у Європі та запобігти новим конфліктам.

Про це він повідомив в інтерв'ю Associated Press.

"Вважаю, що нам буде набагато легше зберегти мир у Європі, якщо Україна досягне успіху, ніж якщо ми підведемо Україну", - сказав Рінкевичс.





Політик підкреслив, що росія мобілізує економіку, ресурси та військову техніку для довготривалої війни. Рінкевичс також допустив повторні атаки на українську енергетичну інфраструктуру в найближчі місяці.



Водночас президент Латвії наголосив, що для Заходу важливо підтримувати як Україну, так і Ізраїль. Політик зазначив, що Іран "дуже радий бачити такий розвиток подій на Близькому Сході". Як зазначив Рінкевичс, ЄС усвідомив, що потрібно більше зброї та військових. За словами президента Латвії, західні держави зобов'язані відреагувати на заклик українського лідера Володимира Зеленського та надати більше зброї, оскільки "не надали стільки, скільки мали".Політик підкреслив, що росія мобілізує економіку, ресурси та військову техніку для довготривалої війни. Рінкевичс також допустив повторні атаки на українську енергетичну інфраструктуру в найближчі місяці.Водночас президент Латвії наголосив, що для Заходу важливо підтримувати як Україну, так і Ізраїль. Політик зазначив, що Іран "дуже радий бачити такий розвиток подій на Близькому Сході".

"І на цьому етапі я хотів би, щоб цей процес був трохи швидшим. Але, з усім тим, ці речі зараз нарешті рухаються. Багатьом країнам досі потрібно досягти мети щодо витрат 2% ВВП на оборону", - пояснив президент Латвії.

Політик додав, що коли світ побачить, що Європа та США не можуть підтримати Україну, це також вплине на тиск в Ізраїлі.