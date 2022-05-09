"Глава Криму" заявив про старт вакцинації від COVID-19

В окупованому Криму сьогодні, 15 грудня, почнуть "масштабну вакцинацію" населення півострова від COVID-19.
Про це заявив так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов.
За його інформацією, у міру надходження вакцини список категорій громадян, яким зможуть зробити щеплення від COVID-19, буде розширюватися, а надалі "масова вакцинація буде проводитися в поліклініках".
Відзначається, що про підготовку до "масової вакцинації" населення в листопаді повідомляв так званий російський "МОЗ Криму".
Вказується, що раніше в окупованому Криму і Севастополі вже повідомляли про те, що робили щеплення медиків російською вакциною "Супутник V".
Відзначається, що про підготовку до "масової вакцинації" населення в листопаді повідомляв так званий російський "МОЗ Криму".
Вказується, що раніше в окупованому Криму і Севастополі вже повідомляли про те, що робили щеплення медиків російською вакциною "Супутник V".
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