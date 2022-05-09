"Глава Криму" заявив про старт вакцинації від COVID-19

11:39 15 грудня Київ, Україна

В окупованому Криму сьогодні, 15 грудня, почнуть "масштабну вакцинацію" населення півострова від COVID-19

Про це заявив так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов.

"Сьогодні в Криму починається вакцинація. Кількість вакцини, яка поступила на сьогодні в республіку, дозволяє забезпечити вакцинацію 500 осіб. Сьогодні планується прищепити 30-50 осіб. Найближчим часом додатково на Крим і Севастополь надійде ще близько 1000 доз вакцини. В першу чергу будуть робити щеплення медичним працівникам з групи ризику, які працюють з пацієнтами з новою коронавірусною інфекцією. Надалі щоденна кількість вакцинованих буде залежати від обсягу вакцини, що надійде", - цитує Аксьонова його пресслужба.

За його інформацією, у міру надходження вакцини список категорій громадян, яким зможуть зробити щеплення від COVID-19, буде розширюватися, а надалі "масова вакцинація буде проводитися в поліклініках".



Відзначається, що про підготовку до "масової вакцинації" населення в листопаді повідомляв так званий російський "МОЗ Криму".



Вказується, що раніше в окупованому Криму і Севастополі вже повідомляли про те, що робили щеплення медиків російською вакциною "Супутник V".