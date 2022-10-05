Глава кремля змінить статус "спецоперації" в Україні - ЗМІ

Російський президент 5 жовтня виступить зі зверненням, в якому оголосить про зміну статусу "спецоперації" в Україні, повідомляють російські ЗМІ.
При цьому не уточнюється, як саме може змінитися статус "спецоперації", але раніше російські ЗМІ писали, що на окупованих територіях мають намір оголосити контртерористичну операцію.
Крім того, в регіонах, що межують з Україною, рф може ввести військовий стан і закрити кордони.
Крім того, в регіонах, що межують з Україною, рф може ввести військовий стан і закрити кордони.
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