Голова комітету ВР з питань фінансів повідомив про зміну тарифів на газ

08:17 27 квітня Київ, Україна

Уряд України має ухвалити рішення, яке дозволить постачальникам не піднімати тарифи на газ.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Це він сказав в ефірі каналу "Україна 24".

"Про майбутнє ми маємо чітке розуміння та рішення уряду щодо непідвищення цін на електрику, непідвищення цін на газ, фіксування цих цін, і цього ми дотримуватимемося", – сказав Гетьманцев.

Також він зазначив, що ці рішення спрямовані на те, щоб заборгованість із комунальних послуг не зростала.



На електроенергію зараз в Україні встановлено тариф у розмірі 1,44 грн./кВт-година, якщо споживання до 250 кВт-година. Якщо споживання вище, то тариф 1,68 грн/кВт-год.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія скасувала всі мита на експорт із України.



Також ми писали, що українцям пояснили, чи подорожчають газ та електроенергія.