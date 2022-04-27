Голова комітету ВР з питань фінансів повідомив про зміну тарифів на газ

Уряд України має ухвалити рішення, яке дозволить постачальникам не піднімати тарифи на газ.
Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Це він сказав в ефірі каналу "Україна 24".
Також він зазначив, що ці рішення спрямовані на те, щоб заборгованість із комунальних послуг не зростала.
На електроенергію зараз в Україні встановлено тариф у розмірі 1,44 грн./кВт-година, якщо споживання до 250 кВт-година. Якщо споживання вище, то тариф 1,68 грн/кВт-год.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія скасувала всі мита на експорт із України.
Також ми писали, що українцям пояснили, чи подорожчають газ та електроенергія.
На електроенергію зараз в Україні встановлено тариф у розмірі 1,44 грн./кВт-година, якщо споживання до 250 кВт-година. Якщо споживання вище, то тариф 1,68 грн/кВт-год.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія скасувала всі мита на експорт із України.
Також ми писали, що українцям пояснили, чи подорожчають газ та електроенергія.
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