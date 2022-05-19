Глава Хорватії закликав блокувати вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Президент Хорватії Зоран Міланович заявив про бажання за Туреччиною заблокувати процес розгляду заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО, поки не буде вирішено питання з реформуванням виборчого законодавства в Боснії та Герцеговині (БіГ).
Про це повідомляє низка ЗМІ.
Міланович наполягав на тому, щоб членство Фінляндії та Швеції в Альянсі залежало від виборчої реформи в Боснії, незважаючи на те, що хорватський уряд неодноразово висловлював підтримку членству двох країн у НАТО.
Міланович наполягав на тому, щоб членство Фінляндії та Швеції в Альянсі залежало від виборчої реформи в Боснії, незважаючи на те, що хорватський уряд неодноразово висловлював підтримку членству двох країн у НАТО.
Міланович перебуває у запеклій суперечці з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем, зокрема, чи підтримувати заявки двох країн на вступ до НАТО.
Виступаючи на пресконференції у своєму офісі, Міланович сказав, що хорвати в Боснії "знищуються" як політична одиниця, додавши, що у національних інтересах Хорватії покращити своє становище у країні.
Виступаючи на пресконференції у своєму офісі, Міланович сказав, що хорвати в Боснії "знищуються" як політична одиниця, додавши, що у національних інтересах Хорватії покращити своє становище у країні.
Міланович має намір проінструктувати посла республіки при НАТО Маріо Нобіло, щоб він проголосував проти вступу двох держав до альянсу.
Втім, МЗС Хорватії минулого тижня заявило, що посол Нобіло дотримуватиметься вказівок міністерства, а не президента.
Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що його країна не підтримає вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.
Згодом агентство Bloomberg повідомило з посиланням на неназваних турецьких офіційних осіб, що Анкара замість згоди на членство Швеції та Фінляндії в НАТО зажадала скасування санкцій США за придбані російські системи С-400, включення до програми з виробництва американських винищувачів F-35, скасування європейських обмежень на експорт зброї, які вони запровадили проти Туреччини після її вторгнення до Сирії у 2019 році.
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