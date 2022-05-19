Глава Хорватії закликав блокувати вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

09:54 19 травня Київ, Україна

Президент Хорватії Зоран Міланович заявив про бажання за Туреччиною заблокувати процес розгляду заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО , поки не буде вирішено питання з реформуванням виборчого законодавства в Боснії та Герцеговині (БіГ).

Про це повідомляє низка ЗМІ.



Міланович наполягав на тому, щоб членство Фінляндії та Швеції в Альянсі залежало від виборчої реформи в Боснії, незважаючи на те, що хорватський уряд неодноразово висловлював підтримку членству двох країн у НАТО.

Міланович перебуває у запеклій суперечці з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем, зокрема, чи підтримувати заявки двох країн на вступ до НАТО.



Виступаючи на пресконференції у своєму офісі, Міланович сказав, що хорвати в Боснії "знищуються" як політична одиниця, додавши, що у національних інтересах Хорватії покращити своє становище у країні.

Міланович має намір проінструктувати посла республіки при НАТО Маріо Нобіло, щоб він проголосував проти вступу двох держав до альянсу.

«Що мені тоді залишається, написати інструкцію хорватському послу [при НАТО про необхідність голосування проти Фінляндії та Швеції], поставити його у незручне становище. Якщо він хоче свого миру, то нехай тоді поверне мандат», - заявив Міланович.

Втім, МЗС Хорватії минулого тижня заявило, що посол Нобіло дотримуватиметься вказівок міністерства, а не президента.