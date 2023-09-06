Глава ГУР заявив про можливість уразити позиції рашистів у будь-якій точці Криму
11:28 24 серпня Київ, Україна
Українські війська можуть досягти будь-якої точки тимчасово окупованого Криму для ураження позицій російської армії.
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав голова ГУР Міноборони Кирило Буданов
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"Ми маємо здатність уразити будь-яку частину тимчасово окупованої АРК станом на цей момент. Абсолютно у будь-якій точці ми можемо достати супротивника", - сказав він.
Буданов зазначав, що для деокупації Криму є багато різних варіантів, але "без військових, бойових дій це неможливо".
"Ти, хто наробив дурниць, краще виїхати. А тим, хто чекає, потрібно готуватися і робити все для допомоги, перш за все, розвідувальним органам, ну і далі, коли вже війська підуть відкрито. Для підтримки, створення сприятливих умов. Для того, щоб це сталося просто швидше. І найбезкровніше, як це тільки можна буде зробити", - сказав глава ГУР.
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