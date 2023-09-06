Глава ГУР заявив про можливість уразити позиції рашистів у будь-якій точці Криму

"Ти, хто наробив дурниць, краще виїхати. А тим, хто чекає, потрібно готуватися і робити все для допомоги, перш за все, розвідувальним органам, ну і далі, коли вже війська підуть відкрито. Для підтримки, створення сприятливих умов. Для того, щоб це сталося просто швидше. І найбезкровніше, як це тільки можна буде зробити", - сказав глава ГУР.