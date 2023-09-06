Глава ГУР України анонсував нову "бавовну" у Криму

19:04 22 серпня Київ, Україна

Глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР), генерал-полковник Кирило Буданов заявив про швидку появу нових важливих подій у процесі деокупації захопленого росією Криму.

Про це він повідомив під час свого візиту до деокупованого міста Ірпінь, що розташоване під Києвом.

Буданов підкреслив, що на території України існує різноманітна думка про деокупацію Криму: дехто відчуває страх перед цим кроком, проте багато жителів країни наполягають на невідкладній необхідності звільнення анексованих територій від російської окупації. У цьому контексті генерал наголосив на важливості підтримки надії серед останніх.
 
"Ми зобов'язані продовжувати організацію подій, таких як Кримська платформа, та сприяти діям антиокупаційних рухів на тимчасово окупованих територіях. Крім того, ми продовжимо активно протистояти окупантам на нашій землі, у Криму. Цей процес уже триває, і найближчими днями ми побачимо нові приклади успішних дій", - наголосив генерал.