Глава ГУР України анонсував нову "бавовну" у Криму

"Ми зобов'язані продовжувати організацію подій, таких як Кримська платформа, та сприяти діям антиокупаційних рухів на тимчасово окупованих територіях. Крім того, ми продовжимо активно протистояти окупантам на нашій землі, у Криму. Цей процес уже триває, і найближчими днями ми побачимо нові приклади успішних дій", - наголосив генерал.