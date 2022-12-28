Глава ГУР відвідав ЗСУ у Бахмуті

11:52 28 грудня Київ, Україна

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов здійснив візит на передові позиції українських захисників у Бахмуті.

Про це повідомило ГУР Міноборони України.

27-28 грудня Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони у Бахмуті, де працюють розвідники-спецпризначенці.

Генерал-майор Буданов заслухав доповіді командирів підрозділів ГУР та визначив завдання.

Також він нагородив воїнів, які особливо відзначились під час знищення окупантів.