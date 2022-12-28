Глава ГУР відвідав ЗСУ у Бахмуті

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов здійснив візит на передові позиції українських захисників у Бахмуті.
Про це повідомило ГУР Міноборони України.
27-28 грудня Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони у Бахмуті, де працюють розвідники-спецпризначенці.
Генерал-майор Буданов заслухав доповіді командирів підрозділів ГУР та визначив завдання.
Також він нагородив воїнів, які особливо відзначились під час знищення окупантів.
Про це повідомило ГУР Міноборони України.
27-28 грудня Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони у Бахмуті, де працюють розвідники-спецпризначенці.
Генерал-майор Буданов заслухав доповіді командирів підрозділів ГУР та визначив завдання.
Також він нагородив воїнів, які особливо відзначились під час знищення окупантів.
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