Глава міськради Харкова тимчасово займе місце Кернеса

Через смерть новообраного голови Харкова Геннадія Кернеса, його обов'язки тимчасово виконуватиме голова міської ради Ігор Терехов.
Про це повідомила глава громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.
Айвазовська також додала, що терміни щодо призначення позачергових місцевих виборів законодавством не встановлюються, але є приклади обласних центрів, коли 3-4 роки перебували по суті в статусі без міського голови і ці функції виконувалися секретарем.
Сам Ігор Терехов заявив, що він і його команда будуть продовжувати справу Кернеса.
Сам Ігор Терехов заявив, що він і його команда будуть продовжувати справу Кернеса.
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