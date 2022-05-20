Глава міськради Харкова тимчасово займе місце Кернеса

13:07 17 грудня Київ, Україна

Через смерть новообраного голови Харкова Геннадія Кернеса , його обов'язки тимчасово виконуватиме голова міської ради Ігор Терехов

Про це повідомила глава громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

"Якщо помер міський голова - його функції виконує секретар місцевої ради. Оскільки є секретар - він буде виконувати функції міського голови до призначення позачергових місцевих виборів Верховною Радою України", - сказала вона.

Айвазовська також додала, що терміни щодо призначення позачергових місцевих виборів законодавством не встановлюються, але є приклади обласних центрів, коли 3-4 роки перебували по суті в статусі без міського голови і ці функції виконувалися секретарем.



Сам Ігор Терехов заявив, що він і його команда будуть продовжувати справу Кернеса.



