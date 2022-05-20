Глава міськради Харкова тимчасово займе місце Кернеса

13:07 17 грудня Київ, Україна

Через смерть новообраного голови Харкова Геннадія Кернеса, його обов'язки тимчасово виконуватиме голова міської ради Ігор Терехов.
 
Про це повідомила глава громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.
"Якщо помер міський голова - його функції виконує секретар місцевої ради. Оскільки є секретар - він буде виконувати функції міського голови до призначення позачергових місцевих виборів Верховною Радою України", - сказала вона.
Айвазовська також додала, що терміни щодо призначення позачергових місцевих виборів законодавством не встановлюються, але є приклади обласних центрів, коли 3-4 роки перебували по суті в статусі без міського голови і ці функції виконувалися секретарем.

Сам Ігор Терехов заявив, що він і його команда будуть продовжувати справу Кернеса.