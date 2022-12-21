Голова Генштабу ЗС Польщі здійснив візит до Києва: Анджейчак зустрівся із Залужним
19:00 21 грудня Київ, Україна
Начальник Генштабу ЗС Польщі Раймунд Анджейчак у Києві зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. Про це йдеться у повідомленні на офіційному Telegram-каналі головнокомандувача ЗСУ за середу, 21 грудня.
"Мав честь вітати в Україні начальника Генерального штабу Збройних сил Республіки Польща та мого друга генерала Раймунда Анджейчака", - зазначив Залужний.
Він додав, що візит голови польського Генштабу стане можливістю відверто обговорити ситуацію з безпекою у регіоні та сценарії її розвитку.
"Дякую, що Україна не сама в опорі російській збройній агресії, і в цьому величезна заслуга польських братів", - додав головнокомандувач ЗСУ.
Залужний подякував польському військовому за надану міжнародну військову допомогу, що включає озброєння, військову техніку, боєприпаси та необхідні матеріали.
Ціную можливість проводити професійну підготовку наших військовослужбовців на польській території. Водночас ми втілюємо стратегічно важливе рішення щодо переходу України на важке озброєння держав-членів НАТО. Глибока подяка польській стороні за лікування та реабілітацію поранених українських воїнів", – резюмував Залужний.
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