Голова Генштабу ЗС Польщі здійснив візит до Києва: Анджейчак зустрівся із Залужним

19:00 21 грудня Київ, Україна

Начальник Генштабу ЗС Польщі Раймунд Анджейчак у Києві зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. Про це йдеться у повідомленні на офіційному Telegram-каналі головнокомандувача ЗСУ за середу, 21 грудня.

"Мав честь вітати в Україні начальника Генерального штабу Збройних сил Республіки Польща та мого друга генерала Раймунда Анджейчака", - зазначив Залужний.

Він додав, що візит голови польського Генштабу стане можливістю відверто обговорити ситуацію з безпекою у регіоні та сценарії її розвитку.

"Дякую, що Україна не сама в опорі російській збройній агресії, і в цьому величезна заслуга польських братів", - додав головнокомандувач ЗСУ.



Залужний подякував польському військовому за надану міжнародну військову допомогу, що включає озброєння, військову техніку, боєприпаси та необхідні матеріали.