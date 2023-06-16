Глава ФРС Німеччини: суперечки в російському суспільстві не загрожують режиму путіна

12:40 23 травня Київ, Україна

Глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявив про стабільність режиму президента росії володимира путіна, стверджуючи, що суперечки в російському суспільстві не становлять загрози.



За словами Каля, влада путіна в росії не слабшає, і система його управління не має тріщин.



Він також зазначив, що критика ведення війни проти України є просто проявом розбіжностей усередині росії та не є загрозою для режиму.



Глава німецької розвідки наголосив, що росія здатна вести війну у довгостроковій перспективі, посилаючись на залучення нових військових до армії та наявність достатнього озброєння та боєприпасів.



Однак він також вказав на певні вразливі місця у росії, особливо щодо боєздатності збройних сил.