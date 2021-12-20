Глава Фонду держмайна склав повноваження

18:25 18 листопад Київ, Україна

Голова Фонду держмайна України (ФДМУ) Дмитро Сенниченко оголосив, що йде у відставку за власним бажанням. Відповідну заяву він зробив у четвер, 18 жовтня, під час пресконференції, присвяченої звіту про роботу ФДМУ.



Як зазначив Сенниченко, він планував пропрацювати на посаді два роки і цей термін завершився. За його словами, на посаді йому вдалося створити команду, запровадити нові процеси та процедури, забезпечити їхню постійність та диджиталізувати.

"Я написав заяву, зустрівся з президентом України (Володимиром Зеленським. – ред.), пояснив йому свою мотивацію, - зазначив Сенниченко, - Ми добре поспілкувалися і маю підтримку та подяку. Ми поспілкувалися з прем'єр-міністром, ми також маємо повне розуміння з ним".

За словами Сенниченка, його відставку має схвалити Верховна Рада України. До цього він залишатиметься на посаді. Після звільнення голова ФДМУ планує кілька місяців відпочити, а потім зайнятися "іншими корисними справами для рідної країни".



Крім того, голова ФДМУ зазначив, що його рішення не пов'язане із приватизацією заводу "Більшовик" наприкінці жовтня. Сенниченко запевнив журналістів, що завод продали законно.



ФДМ раніше називав продаж на аукціоні 27 жовтня "Першого київського машинобудівного заводу", також відомого як завод "Більшовик", першим успішним прикладом "великої приватизації". Підприємство, основним активом якого є 35 гектарів землі поряд із центральним проспектом Перемоги у столиці, вже довгий час збиткове та накопичило боргів на 500 мільйонів гривень.



Підприємство купило консорціум компаній A Development Олексія Баранова, UDP Василя Хмельницького та Андрія Іванова – вони заплатили за завод 1,43 мільярда гривень, що всього на 40 мільйонів або два кроки перевищило початкову ціну аукціону. Антимонопольний комітет підозрює учасників торгів у змові та призупинив процес приватизації "Більшовика".