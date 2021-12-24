Глава Євроради Шарль Мішель візьме участь у Кримській платформі

09:54 16 квітень Київ, Україна

Глава Європейської ради Шарль Мішель в ході телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським висловив свою непохитну підтримку Україні і підтвердив свою участь в Кримській платформі.



Про це повідомила пресслужба Європейської ради.

"Президент Мішель з нетерпінням чекає можливості взяти участь", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що під час розмови він повторив заклик до Росії дотримуватися принципів і зобов'язань ОБСЄ щодо прозорості пересування військових. А також підкреслив повну підтримку ЄС зусиль в нормандському форматі і Тристоронній контактній групі.



Також повідомляється, що міністри закордонних справ ЄС обміняються думками щодо України в понеділок, 19 квітня. Вони також проведуть неформальний обмін думками з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.



Мішель ще раз подякував Зеленському за запрошення на саміт Кримської платформи, запланований на 23 серпня.