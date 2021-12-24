Глава Естонії назвав однією з цілей РФ розсварити союзників щодо НАТО

18:39 24 грудень Київ, Україна





Про це у п'ятницю, 24 грудня, повідомляє сайт ERR. Президент Естонії Алар Каріс вважає, що однією з цілей Російської Федерації є посварити союзників щодо НАТО Про це у п'ятницю, 24 грудня, повідомляє сайт ERR.

“Ми обов'язково маємо бути обережними. Страх – дуже сильне почуття. Я не думаю, що когось слід боятися, просто слід займатися стримуванням. Потрібно бути на одній хвилі з союзниками і не дозволяти вносити розкол у наші відносини, що, зрозуміло, є однією з цілей сьогоднішньої Росії – посварити нас тут одне з одним. Як зі Сходу на Захід, так і з Півночі на Південь посварити також і зі США» , – сказав Каріс.

За його словами, у відносинах із Росією країнам НАТО важливо зберігати єдність.



Передісторія

Наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля Єльні у Смоленській області.



Цю інформацію заперечували в ГУР Міноборони та РНБО України, наголосивши, що це "свідома дезінформація". Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ поблизу кордонів України.



6 жовтня представник Пентагону офіційно підтвердив "незвичайну" концентрацію військ РФ біля кордону України.



Спікер Кремля Дмитро Пєсков називав "безпідставним нагнітанням напруженості" інформацію у західних ЗМІ про плани РФ щодо вторгнення на територію України та заявляв, що це "внутрішня справа Росії".



Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у "великий наступ Росії".



Проте 21 листопада вийшло інтерв'ю начальника ГУР МОУ Кирила Буданова американському військовому виданню.. Він підкреслив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення за трьома напрямками готується на січень-лютий 2022 року.



3 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив у Раді, що Російська Федерація може досягти найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.



4 грудня видання Washington Post написало: американська розвідка припускає, що Росія планує наступ на Україну на кількох фронтах на початку 2022 року за участю до 175 тисяч військовослужбовців.



Концентрація військ РФ біля північного та східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.



17 грудня міністерство закордонних справ Росії опублікувало проекти договору зі США та угоди з НАТО про так звані гарантії безпеки, яких вимагає Володимир Путін.. Зокрема, йдеться про неприпустимість розширення НАТО, заборону розміщення зброї НАТО та проведення навчань у Східній Європі, включаючи Україну тощо.. 15 грудня Москва передала ці вимоги американській стороні.



Вимоги очевидні неприйнятні не лише для України, а й для країн-членів НАТО у Східній та Південній Європі.



Представник Білого Дому Джен Псакі 17 грудня заявила, що Сполучені Штати не розпочнуть консультації щодо безпеки в Європі без європейських союзників і партнерів.



Прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що лише Україна та члени НАТО мають право вирішувати вектор подальшого розвитку своїх відносин, у тому числі й у питанні набуття Україною членства в Альянсі.