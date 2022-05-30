Глава ЄС закликав посилити санкції

Жозеп Боррель закликав посилити санкції проти росії.
Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель побоюється, що війна росії проти України може значно затягтися, у зв'язку з чим він виступив за подальший санкційний тиск на агресора.
Про це він заявив у ефірі радіо France Info.
Про це він заявив у ефірі радіо France Info.
За його словами, "російська економіка вже починає зупинятися" і подальший санкційний тиск на росію дозволить забезпечити Україні більш вигідну позицію на майбутніх мирних переговорах.
Він також нагадав, що напередодні міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу погодили виділення четвертого траншу у розмірі 500 млн євро на озброєння для України. Наразі загальна сума на постачання зброї для України досягла 2 млрд євро.
Також Боррель висловив переконання, що "врешті-решт буде угода" щодо шостого пакета санкцій, що включає нафтове ембарго та відключення "Сбербанку" від SWIFT. Втім, як стало відомо Reuters, постачання трубопровідної нафти з росії можуть у результаті не потрапити під ембарго.
На думку аналітиків журналу The Economist, зараз настав момент для того, щоб Захід продемонстрував єдність та безпрецедентну підтримку Україні, а не боязкі поради щодо "умиротворення" путіна.
Він також нагадав, що напередодні міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу погодили виділення четвертого траншу у розмірі 500 млн євро на озброєння для України. Наразі загальна сума на постачання зброї для України досягла 2 млрд євро.
Також Боррель висловив переконання, що "врешті-решт буде угода" щодо шостого пакета санкцій, що включає нафтове ембарго та відключення "Сбербанку" від SWIFT. Втім, як стало відомо Reuters, постачання трубопровідної нафти з росії можуть у результаті не потрапити під ембарго.
На думку аналітиків журналу The Economist, зараз настав момент для того, щоб Захід продемонстрував єдність та безпрецедентну підтримку Україні, а не боязкі поради щодо "умиротворення" путіна.
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