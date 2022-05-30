Глава ЄС закликав посилити санкції

13:39 30 травня Київ, Україна

Жозеп Боррель закликав посилити санкції проти росії.





Про це він заявив у ефірі радіо France Info. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель побоюється, що війна росії проти України може значно затягтися, у зв'язку з чим він виступив за подальший санкційний тиск на агресора Про це він заявив у ефірі радіо France Info.

"Ми повинні вистояти. Війна буде довгою, агресивність дій росії лише зростатиме. Ми повинні продовжувати забезпечувати Україну засобами для боротьби, а також чинити економічний тиск на росію" - підкреслив політик.

За його словами, "російська економіка вже починає зупинятися" і подальший санкційний тиск на росію дозволить забезпечити Україні більш вигідну позицію на майбутніх мирних переговорах.



Він також нагадав, що напередодні міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу погодили виділення четвертого траншу у розмірі 500 млн євро на озброєння для України. Наразі загальна сума на постачання зброї для України досягла 2 млрд євро.



Також Боррель висловив переконання, що "врешті-решт буде угода" щодо шостого пакета санкцій, що включає нафтове ембарго та відключення "Сбербанку" від SWIFT. Втім, як стало відомо Reuters, постачання трубопровідної нафти з росії можуть у результаті не потрапити під ембарго.



На думку аналітиків журналу The Economist, зараз настав момент для того, щоб Захід продемонстрував єдність та безпрецедентну підтримку Україні, а не боязкі поради щодо "умиротворення" путіна.