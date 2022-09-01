Глава Енергоатому назвав спосіб, як зупинити підключення ЗАЕС до Криму

15:40 10 серпня Київ, Україна

У разі спроби росіян перепідключити Запорізьку АЕС до Криму, українські захисники переб'ють лінії електропередач до станції.

Про це в інтерв'ю розповів президент Енергоатому Петро Котін.



Це можуть зробити, якщо ЗАЕС "відрубають" від української енергосистеми.

"Станція залишиться заживленою від української енергосистеми, якщо вони продовжать виконувати свою програму. Поки що ми їх зупинили, і ремонтуємо ці лінії. Наші бригади вже на місці оцінюють несправності. Зараз до Запоріжжя вже доставляються додаткові дроти, які потрібні для ремонту, і ми відновлюватимемо лінії, які пошкоджені", - розповів Котін.

Але якщо окупанти намагатимуться реалізувати план з перепідключення АЕС до Криму, то ЗСУ перерубає лінії передач, заявив голова Енергоатому.