Глава Донецької ОВА опублікував наслідки ворожих обстрілів області

12:29 04 лютого Київ, Україна

Війська Росії за минулу добу завдали ударів по Краматорську, Авдіївці, Торецьку, Вугледару та Курахівці. Про це повідомив голова Донецької ОВ Павло Кириленко, опублікувавши кадри наслідків ворожих обстрілів.

За його словами, вночі росіяни завдали ще двох ракетних ударів по околицях Краматорська. Пошкоджено господарські споруди. На Волноваському напрямку постраждали Вугледар та Новоукраїнка. Обійшлося без жертв.

Однак на Донецькому напрямку троє людей поранено. У Курахівці пошкоджено вісім будинків.

Крім того, до ранку 4 лютого відбувся масований артобстріл старої частини Авдіївки.

Також голова ОВА повідомив, що на Горлівському напрямку одна людина загинула і семеро поранені в Торецьку. У місті пошкоджено 34 будинки, два дитсадки, амбулаторію, бібліотеку, ЦНАП, будинок культури, редакцію газети та будівлю Укрпошти. Ще трьох людей поранено в Бахмуті, пошкоджено багатоповерхівку та адмінбудівлю.

Численні пошкодження також зафіксовано у Парасковіївці Соледарської громади.

А на Лисичанському напрямку було близько 20 обстрілів Торської та Зарічної Лиманської громади.

За даними ОВА, за минулу добу від атак окупантів на Донеччині загинули двоє цивільних (у Торецьку та Бахмуті), ще 14 отримали поранення.

Також повідомлялося, що Росія обстріляла Покровськ забороненими снарядами: пошкоджено десятки будинків.