Глава дипломатії ЄС закликав світ не боятися ескалації

07:46 23 січня Київ, Україна





Про це у неділю, 22 січня, заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Євросоюз не має наміру набувати статусу учасника бойових дій в Україні, але це не повинно бути перешкодою для надання Києву всієї необхідної допомоги.Про це у неділю, 22 січня, заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель в інтерв'ю іспанській газеті El Diario.

"У нас завжди було бажання уникнути ескалації, і ми завжди, допомагаючи Україні, були дуже передбачливими у збереженні статусу неучасників війни. Але допомога Україні не повинна бути цим обмежена", - сказав Боррель.

Говорячи про постачання важкого озброєння в Україну, він зазначив, що небажання його відправляти на схід було багато в чому спричинене саме цією обережністю.

"Але коли ви бачите, як руйнують країну та вбивають мирних жителів без розбору, ви повинні знову поставити собі це питання", - сказав дипломат.

Він вважає, що в ситуації, що зараз склалася, Європа "має піти на цей ризик" і почати постачати Україні всю зброю, якої вона потребує.