Глава дипломатії ЄС закликав світ не боятися ескалації

Євросоюз не має наміру набувати статусу учасника бойових дій в Україні, але це не повинно бути перешкодою для надання Києву всієї необхідної допомоги.
Про це у неділю, 22 січня, заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель в інтерв'ю іспанській газеті El Diario.
Про це у неділю, 22 січня, заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель в інтерв'ю іспанській газеті El Diario.
Говорячи про постачання важкого озброєння в Україну, він зазначив, що небажання його відправляти на схід було багато в чому спричинене саме цією обережністю.
Він вважає, що в ситуації, що зараз склалася, Європа "має піти на цей ризик" і почати постачати Україні всю зброю, якої вона потребує.
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