Глава ЦРУ оцінив наступні етапи війни в Україні

Наступні шість місяців повномасштабної війни будуть "критичними", оскільки кремлівський диктатор все ще робить ставку на те, що "політична втома" охопить увесь Захід.
Про це повідомив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс, пише CBS.
Про це повідомив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс, пише CBS.
За його словами, західна розвідка не бачить, що москва зацікавлена у мирних переговорах, незважаючи на періодичні повідомлення кремля про протилежне.
Коментуючи відносини росії з Китаєм, Бернс сказав, що глава КНР Сі Цзіньпін "уважно стежив" за досвідом путіна в Україні і, хоча, ймовірно, він був "вибитий з колії" слабкими військовими діями росії, досі залишався "прихильним до партнерства", про яке дві країни оголосили минулого року.
Він наголосив, що Китай залишається найбільшою геополітичною проблемою, з якою США зіштовхнуться у майбутні десятиліття, та найбільшим пріоритетом для ЦРУ.
Також Бернс назвав ірансько-російські військові зв'язки, що поглиблюються, "особливо тривожними".
Також Бернс назвав ірансько-російські військові зв'язки, що поглиблюються, "особливо тривожними".
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