Глава ЦРУ оцінив наступні етапи війни в Україні

10:53 03 лютого Київ, Україна

Наступні шість місяців повномасштабної війни будуть "критичними", оскільки кремлівський диктатор все ще робить ставку на те, що "політична втома" охопить увесь Захід.



Про це повідомив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс, пише CBS.

"Путін, я думаю, прямо зараз робить ставку на те, що він може змусити час працювати на себе", - сказав Бернс, наголосивши, що ключові події на полі бою розвиватимуться протягом наступних шести місяців, і цей період стане вирішальним.



За його словами, західна розвідка не бачить, що москва зацікавлена у мирних переговорах, незважаючи на періодичні повідомлення кремля про протилежне.



Коментуючи відносини росії з Китаєм, Бернс сказав, що глава КНР Сі Цзіньпін "уважно стежив" за досвідом путіна в Україні і, хоча, ймовірно, він був "вибитий з колії" слабкими військовими діями росії, досі залишався "прихильним до партнерства", про яке дві країни оголосили минулого року.

"Але правда в тому, що насправді це теж має деякі обмеження, просто тому, що я думаю - наскільки ми можемо судити сьогодні, - Сі Цзіньпін і китайське керівництво дуже неохоче надають смертоносну зброю росії, в чому, як ми знаємо, дуже зацікавлені росіяни", – сказав Бернс.

Він наголосив, що Китай залишається найбільшою геополітичною проблемою, з якою США зіштовхнуться у майбутні десятиліття, та найбільшим пріоритетом для ЦРУ.



Також Бернс назвав ірансько-російські військові зв'язки, що поглиблюються, "особливо тривожними".