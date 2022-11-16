Глава ЦРУ здійснив візит до Києва

10:35 16 листопада Київ, Україна

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс прибув до України та зустрівся з українським лідером у Києві, підтвердивши підтримку США того ж дня, коли російські ракети атакували столицю та інші регіони.



Про це пише The Washington Post із посиланням на анонімного американського чиновника.



У Києві Бернс "зміцнив зобов'язання США надавати підтримку Україні у боротьбі з російською агресією", повідомив чиновник. Директор ЦРУ перебував у безпеці всередині Посольства США під час ракетних ударів, зазначив чиновник.



Бернс також зустрівся зі своїми українськими колегами з розвідки та обговорив попередження США, яке він зробив у понеділок главі Служби зовнішньої розвідки росії "не використовувати ядерну зброю" у війні проти України.