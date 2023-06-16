Голова ПВК "Вагнер" євген пригожин оголосив про виведення найманців із Бахмута

12:27 25 травня Київ, Україна

Євген пригожин, голова ПВК "Вагнер", офіційно оголосив про початок процесу виведення найманців з міста Бахмут в Україні та передачу контролю над територією регулярній російській армії.

Відповідно до його заяви, цей процес буде здійснюватися поетапно і очікується його завершення до 1 червня. Інформацію про це розповсюдила пресслужба пригожина.
 
"В цей час ми почали виведення військ з Бахмута сьогодні, 25 травня, о 5 ранку. Основну частину наших підрозділів буде перебазовано до тилових таборів до початку червня. Ми передаємо контроль над територією військовим, разом з необхідним боєприпасами та постачанням, включаючи сухий пайок. Однак, якщо військовим буде потрібна допомога, ми залишимо тих, хто зіграв основну роль у захопленні Бахмута", - зазначив він.