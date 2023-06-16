Голова ПВК "Вагнер" євген пригожин оголосив про виведення найманців із Бахмута

Євген пригожин, голова ПВК "Вагнер", офіційно оголосив про початок процесу виведення найманців з міста Бахмут в Україні та передачу контролю над територією регулярній російській армії.
Відповідно до його заяви, цей процес буде здійснюватися поетапно і очікується його завершення до 1 червня. Інформацію про це розповсюдила пресслужба пригожина.
Відповідно до його заяви, цей процес буде здійснюватися поетапно і очікується його завершення до 1 червня. Інформацію про це розповсюдила пресслужба пригожина.
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