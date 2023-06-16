Голова ПВК "Вагнер" євген пригожин оголосив про виведення найманців із Бахмута

"В цей час ми почали виведення військ з Бахмута сьогодні, 25 травня, о 5 ранку. Основну частину наших підрозділів буде перебазовано до тилових таборів до початку червня. Ми передаємо контроль над територією військовим, разом з необхідним боєприпасами та постачанням, включаючи сухий пайок. Однак, якщо військовим буде потрібна допомога, ми залишимо тих, хто зіграв основну роль у захопленні Бахмута", - зазначив він.