Глава Білорусі пояснив ракетні удари Росії по Україні

16:38 14 жовтня Київ, Україна

Самопроголошений президент Білорусі лукашенок вважає, що росія завдала масованого ракетного удару по Україні у відповідь на вибух на Кримському мосту.

Свою думку він озвучив в інтерв'ю NBC, яке наводить БелТА.

"Кілька днів тому, коли росія завдала високоточної зброї ударів по Україні у відповідь на Кримський міст, ви помітили, що це сила і дуже важлива", - сказав він.

За його словами, президент Росії Володимир Путін ніколи не ставив собі за мету застосувати ядерну зброю в Україні.

"Що стосується підтексту вашого питання, ніколи, у тому числі й президент путін, керівництво росії не ставило за мету застосувати ядерну зброю в Україні.. Такої потреби немає", - стверджує співучасник війни в Україні.

Лукашенко вважає, що росія може використовувати ядерну зброю лише у разі нападу на країну.