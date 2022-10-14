Глава Білорусі пояснив ракетні удари Росії по Україні
16:38 14 жовтня Київ, Україна
Самопроголошений президент Білорусі лукашенок вважає, що росія завдала масованого ракетного удару по Україні у відповідь на вибух на Кримському мосту.
Свою думку він озвучив в інтерв'ю NBC, яке наводить БелТА.
"Кілька днів тому, коли росія завдала високоточної зброї ударів по Україні у відповідь на Кримський міст, ви помітили, що це сила і дуже важлива", - сказав він.
За його словами, президент Росії Володимир Путін ніколи не ставив собі за мету застосувати ядерну зброю в Україні.
"Що стосується підтексту вашого питання, ніколи, у тому числі й президент путін, керівництво росії не ставило за мету застосувати ядерну зброю в Україні.. Такої потреби немає", - стверджує співучасник війни в Україні.
Лукашенко
вважає, що росія може використовувати ядерну зброю лише у разі нападу на країну.
"Але це ще не все. Росія має, це я точно знаю, найсучаснішими видами зброї. І не треба ядерної зброї. Росія впорається без ядерної зброї", - сказав він.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі