Гігантська російська колона починає розгортання біля Києва

За даними американських військових джерел, гігантська російська військова колона, яка понад тиждень стояла на підступах до Києва, просунулась за добу на 5 кілометрів і починає розгортання.
Російські сили знаходяться за 15 кілометрів від центру міста.
Російські сили наступають із північного заходу в районі Гостомелю. Вони також наступають на схід від столиці двома паралельними колонами.
Частина підрозділів повернула назад до Сум.
Російські сили наступають із північного заходу в районі Гостомелю. Вони також наступають на схід від столиці двома паралельними колонами.
Частина підрозділів повернула назад до Сум.
Чернігів ізольований, але російські війська не проходять повз місто - українці запекло контратакують.
Американське джерело також заявило, що Україна зберегла більшу частину своїх бойових літаків, і вони поки що використовувалися мало.
Замість ВПС головними засобами української оборони стали ПЗРК та ПТРК.
Американське джерело також заявило, що Україна зберегла більшу частину своїх бойових літаків, і вони поки що використовувалися мало.
Замість ВПС головними засобами української оборони стали ПЗРК та ПТРК.
Водночас Росія покладається на вогонь на великі дистанції, бомбардування та застосування реактивної артилерії.
Британське міністерство оборони повідомило, що через запеклий опір українських сил росіяни змушені кидати все більше військ на ізоляцію великих міст - що ускладнює їхній наступ в інших напрямках.
З'явилися нові знімки околиць Києва в районі Гостомелю компанії Maxar. Вони демонструють, що колона "розсіюється" та "перегруповується". Окремі групи військової техніки маневрують у містах у районі Гостомелю.
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