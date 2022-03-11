Гігантська російська колона починає розгортання біля Києва

08:45 11 березень Київ, Україна

За даними американських військових джерел, гігантська російська військова колона, яка понад тиждень стояла на підступах до Києва, просунулась за добу на 5 кілометрів і починає розгортання.

Російські сили знаходяться за 15 кілометрів від центру міста.



Російські сили наступають із північного заходу в районі Гостомелю. Вони також наступають на схід від столиці двома паралельними колонами.



Частина підрозділів повернула назад до Сум.

Чернігів ізольований, але російські війська не проходять повз місто - українці запекло контратакують.



Американське джерело також заявило, що Україна зберегла більшу частину своїх бойових літаків, і вони поки що використовувалися мало.



Замість ВПС головними засобами української оборони стали ПЗРК та ПТРК.