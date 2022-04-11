Гібридна війна рф: москва поширює дезінформацію, щоб завадити постачанню зброї в Україну

12:36 11 квітня Київ, Україна

РФ прикладає максимум зусиль, щоб не допустити постачання зброї з Європи. На цей раз кремль вдався до дезінформації.

Про це 11 квітня написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.



За його словами, москва підготувала масштабну інформаційну кампанію, націлену на іноземні ЗМІ та політиків.



"Їхня фабрика тролів може спамити електронні листи та заливати коментарі дезінформацією про Україну. Не піддавайтеся на це." - наголосив глава МЗС.