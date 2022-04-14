Гетманцева можуть відправити у відставку

10:49 18 листопада Київ, Україна

Народні депутати зареєстрували проєкт постанови №4393, згідно з яким Данило Гетманцев відкликається з посади голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Гетманцева хочуть звільнити "у зв'язку з незадовільною роботою на посаді". Про це повідомляється на сайті Ради.

Ініціаторами відповідного проєкту постанови виступили більше ніж 30 народних депутатів від партій "За майбутнє", "Довіра", "Європейська солідарність".



Станом на середу, 18 листопада, текст проєкту №4393 відсутній.