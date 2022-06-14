Німеччина заявила про постачання Україні найсучаснішої зброї

13:56 14 червня Київ, Україна





Про це пише DW. Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував заявлене раніше зобов'язання Берліна постачати Україні сучасне озброєння.Про це пише DW.

"Зрозуміло, що Україні потрібна додаткова зброя для своєї оборони", - сказав Шольц, додавши, що Німеччина постачала Україні зброю з початку вторгнення.



"У цій критичній фазі ми значно розширюємо нашу підтримку: ми, серед іншого, постачаємо Україні сучасну зенітну систему та радар виявлення артилерії", - сказав канцлер.



Шольц заявив, що постачання озброєння здійснюватиметься у координації з партнерами з Європи та НАТО.



Він додав, що важливо, щоб Німеччина та її союзники захищали "кожний сантиметр території НАТО" та що Берлін збільшить свою присутність на східному фланзі НАТО.



Німеччина раніше заявила про плани постачання ЗСУ Gepard, гаубиць Panzerhaubitze 2000, зенітної системи Iris-T та реактивної системи залпового вогню Mars.