Німеччина заявила про постачання Україні найсучаснішої зброї

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував заявлене раніше зобов'язання Берліна постачати Україні сучасне озброєння.
Про це пише DW.
Про це пише DW.
Шольц заявив, що постачання озброєння здійснюватиметься у координації з партнерами з Європи та НАТО.
Він додав, що важливо, щоб Німеччина та її союзники захищали "кожний сантиметр території НАТО" та що Берлін збільшить свою присутність на східному фланзі НАТО.
Німеччина раніше заявила про плани постачання ЗСУ Gepard, гаубиць Panzerhaubitze 2000, зенітної системи Iris-T та реактивної системи залпового вогню Mars.
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