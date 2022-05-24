Німеччина запускає програму обміну гривні на євро для українців

Українці у Німеччині зможуть обміняти без додаткових комісій українські гривні на євро.
Німеччина запускає програму обміну гривень на євро для українських біженців, які перебувають у країні. Про це повідомило Міністерство фінансів ФРН у понеділок.
Вказано, що вже з 24 травня українці матимуть змогу обміняти національну валюту на євро без додаткових комісій. Вони зможуть здати до 10 тисяч гривень на одну особу у німецьких банках, які приєдналися до загальної програми Німеччини та Нацбанку України.
Вказано, що вже з 24 травня українці матимуть змогу обміняти національну валюту на євро без додаткових комісій. Вони зможуть здати до 10 тисяч гривень на одну особу у німецьких банках, які приєдналися до загальної програми Німеччини та Нацбанку України.
Українці в Німеччині зможуть обміняти банкноти номіналом у 100, 200, 500 та 1000 гривень. Усього Бундесбанк готовий обміняти 1,5 млрд гривень.
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