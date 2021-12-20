Німеччина "заморозила" процедуру сертифікації "Північного потоку-2"

15:09 16 листопад Київ, Україна





Про це повідомило Федеральне агентство з мереж (BundesNetzAgentur, BNetzA).



Як зазначено в заяві, процес сертифікації буде розморожений, коли німецькій дочірній компанії передадуть основні активи та кадрові ресурси оператора газопроводу Nord Stream-2 AG, який є "дочкою" російського газового монополіста Німецький регулятор тимчасово "заморозив" сертифікацію оператора газопроводу Nord Stream-2 AG, а також допустив Україну до сертифікації "Північного потоку – 2", але без права вето.Про це повідомило Федеральне агентство з мереж (BundesNetzAgentur, BNetzA).Як зазначено в заяві, процес сертифікації буде розморожений, коли німецькій дочірній компанії передадуть основні активи та кадрові ресурси оператора газопроводу Nord Stream-2 AG, який є "дочкою" російського газового монополіста "Газпром" і базується в місті Цуг (Швейцарія).

"Коли всі вимоги будуть виконані, Федеральне агентство з мереж зможе повернутися до розгляду протягом того часу, який залишиться від передбаченого законом 4-місячного терміну, підготувати проєкт рішення та направити його Єврокомісії для коментарів", - йдеться у заяві.

Регулятор вже поінформував про це рішення Мінекономіки та енергетики Німеччини, Єврокомісію та учасників процедури.



Також німецький регулятор задовольнив заявку України на участь у сертифікації оператора компанії Nord Stream-2 AG. До процесу залучено національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" та "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України". Водночас Україна матиме "право давати оцінку", але не буде мати "право вето".



В українських компаніях стверджують, що газопровід не відповідає низці вимог європейського законодавства: його оператор залежить від "Газпрому", а до транспортування газу через "Північний потік-2" не забезпечено доступу інших замовників на всій протяжності газопроводу (від початкової точки в Росії до кінцевої у Німеччині). Там також переконані, що проєкт загрожує національній безпеці України, прагне обійти закони Європейського Союзу, послаблює енергетичну безпеку Європи, посилить домінуюче становище "Газпрому" та завдасть удару по конкуренції на європейських ринках.



Нагадаємо, що 10 вересня "Газпром" оголосив про завершення будівництва "Північного потоку-2". Згодом у Німеччині розпочали процес сертифікації газопроводу. "Нафтогаз" та Оператор ГТС України попросили залучити їх до процесу. Німецьке законодавство передбачає допуск до сертифікації третіх сторін, інтереси яких рішення регулятора "зачепить значною мірою". Так, у процес залучено польську нафтогазову компанію PGNiG та її німецький дочірній трейдер PGNiG Supply & Trading.



У Польщі, як і в Україні, розцінюють "Північний потік-2" як геополітичний проєкт, який несе політичну та економічну загрозу. Водночас у німецькому уряді наголошують, що виступають за збереження Україною статусу транзитера російського газу до Європи і не дозволять Росії використовувати газ як зброю.