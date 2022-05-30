15:39 30 травня Київ, Україна

Німеччина заморозила близько 143 млн. євро російських активів.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина заморозила активи російських олігархів та інших осіб із списку санкцій ЄС на суму близько 143 мільйонів євро.



За даними федерального міністерства фінансів Німеччини, на кінець лютого в країні було заморожено лише 342 тисяч євро російських активів, тоді як станом на 23 травня ця сума склала 142 990 409,35 євро.



Зазначається, що основою для заморожування російських активів у Німеччині є регламент ЄС, який було прийнято у 2014 році після анексії росією українського півострова Крим.



За орієнтовними оцінками, які наводилися у ЗМІ, вартість заморожених у ЄС активів російських олігархів у рамках санкцій через війну проти України становить уже близько 10 мільярдів євро.



Раніше президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн допустила використання цих заморожених активів для відновлення України.



25 травня Європейська комісія запропонувала додати порушення обмежувальних заходів ЄС до списку злочинів на території блоку. Комісія також пропонує нові посилені правила повернення та конфіскації активів, які також сприятимуть реалізації обмежувальних заходів ЄС.



Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер раніше заявив, що Німеччина готова це обговорювати, але треба розрізняти державні та приватні кошти, і конституція Німеччини містить гарантії приватних активів.