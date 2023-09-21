Німеччина виступає проти виключення росії з Ради Безпеки ООН

14:59 21 вересня Київ, Україна

Німеччина проти виключення росії зі складу Ради Безпеки ООН та відмови росії від права вето в цьому органі.



Таку заяву зробила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, згідно з інформацією, опублікованою Frankfurter Rundschau.

"Ми дотримуємося цієї позиції, і я висловила її українським колегам", - наголосила вона.

Проте, Бербок висловила критику на адресу росії за її часте застосування права вето в Раді Безпеки ООН.