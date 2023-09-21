Німеччина виступає проти виключення росії з Ради Безпеки ООН

Німеччина проти виключення росії зі складу Ради Безпеки ООН та відмови росії від права вето в цьому органі.
Таку заяву зробила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, згідно з інформацією, опублікованою Frankfurter Rundschau.
Таку заяву зробила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, згідно з інформацією, опублікованою Frankfurter Rundschau.
Проте, Бербок висловила критику на адресу росії за її часте застосування права вето в Раді Безпеки ООН.
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