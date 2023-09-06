Німеччина виділила 22 млрд євро допомоги Україні, включаючи 12 млрд на оборону

20:50 14 серпня Київ, Україна

Німеччина надала допомоги Україні на 22 мільярди євро, серед яких 12 мільярдів євро спрямовані на військові потреби. Це заявив Крістіан Лінднер, голова Міністерства фінансів Федеративної Республіки Німеччина, під час спільної пресконференції з українським колегою Сергієм Марченком, яка відбулася 14 серпня у столиці України, Києві.



Крістіан Лінднер наголосив, що Україна може очікувати подальшої підтримки від Німеччини та світової спільноти.

"Ми з упевненістю заявляємо, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну у співпраці зі світовою спільнотою. Наші зусилля вже забезпечили фінансування для України на суму 22 мільярди євро. Це справді значна сума," - зазначив він.

Слід зазначити, що із цієї загальної суми 12 мільярдів євро спрямовано на підтримку військових потреб. Але допомога не обмежується лише фінансуванням. Міністри фінансів України та Німеччини підписали меморандум про взаємодію між двома країнами, що розширює сферу співробітництва та дозволить надати додаткові інструменти для підтримки українського бюджету у перспективі.



Документ стверджує, що Німеччина надасть консультаційну підтримку Україні у різних аспектах, таких як митна політика, моніторинг фінансових ринків, управління державними інвестиціями та приватизація державних підприємств.



Крістіан Лінднер підкреслив, що Німеччина залишатиметься вірною своєму зобов'язанню підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно. Він також поділився інформацією про розроблену програму допомоги Україні до 2027 року, яка передбачає щорічну багатосторонню підтримку, включаючи фінансування військових потреб, на рівні 5 мільярдів євро щороку.