Німеччина виділила новий пакет військової допомоги Україні

18:25 21 червня Київ, Україна

Німеччина передала українським Силам оборони новий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли високоточні керовані снаряди калібру 155 мм та ракети для ЗРК Patriot.



Відповідний список оприлюднено на сайті німецького уряду.



Новий пакет містить: