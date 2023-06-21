Німеччина виділила новий пакет військової допомоги Україні

Німеччина передала українським Силам оборони новий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли високоточні керовані снаряди калібру 155 мм та ракети для ЗРК Patriot.
Відповідний список оприлюднено на сайті німецького уряду.
Новий пакет містить:
Відповідний список оприлюднено на сайті німецького уряду.
Новий пакет містить:
- 1000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;
- високоточні керовані снаряди калібру 155 мм (кількість не вказується);
- шість автомобілів для охорони кордону;
- два тягачі HX81 з колісною формулою 8х8 та два напівпричепи;
- ракети для ЗРК Patriot (кількість не називається)
Раніше 21 червня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила, що Німеччина надасть Україні додаткові 381 мільйон євро на гуманітарну допомогу у 2023 році.
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