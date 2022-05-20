Німеччина виділила 2 млн євро на роботу МКЧХ на Донбасі

15:10 17 грудня Київ, Україна

На сьогодні уряд Німеччини виділив понад 36 млн євро на роботу МКЧХ на території Донбасу. Крайній додатковий грошовий внесок складе 2 млн євро.



Про це повідомляє пресслужба посольства Німеччини в Україні.

"Забезпечення населення чистою питною водою, поліпшення медичного обслуговування, підтримка та оснащення лікарень, турбота про ув’язнених, пошук зниклих і возз'єднання сімей, інформаційні кампанії щодо небезпеки мін і залишків боєприпасів - цим і іншим проєктам в рамках програми "Діяльність МКЧХ по сприянню, захисту, попередженню і співпраці в Україні в 2019-2021 рр." з акцентом на схід України піде на користь виділення нових коштів федерального ряду. Вони принесуть користь людям, постраждалим від конфлікту з обох сторін лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях", - підкреслюється в повідомленні.

При цьому наголошується, що шляхом виділення цих коштів федеральний уряд значно збільшив фінансову підтримку гуманітарних заходів МКЧХ в Україні. Завдяки додатковим коштам, загальна підтримка Німеччини МКЧХ для його численних гуманітарних заходів на сході України становить 8 млн євро у 2020 році.



Таким чином, з 2016 року Німеччина надала в цілому більш 36 млн євро на проведення гуманітарних заходів МКЧХ в Україні.