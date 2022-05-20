Німеччина виділила 2 млн євро на роботу МКЧХ на Донбасі

На сьогодні уряд Німеччини виділив понад 36 млн євро на роботу МКЧХ на території Донбасу. Крайній додатковий грошовий внесок складе 2 млн євро.
Про це повідомляє пресслужба посольства Німеччини в Україні.
При цьому наголошується, що шляхом виділення цих коштів федеральний уряд значно збільшив фінансову підтримку гуманітарних заходів МКЧХ в Україні. Завдяки додатковим коштам, загальна підтримка Німеччини МКЧХ для його численних гуманітарних заходів на сході України становить 8 млн євро у 2020 році.
Таким чином, з 2016 року Німеччина надала в цілому більш 36 млн євро на проведення гуманітарних заходів МКЧХ в Україні.
Таким чином, з 2016 року Німеччина надала в цілому більш 36 млн євро на проведення гуманітарних заходів МКЧХ в Україні.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі