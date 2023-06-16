Німеччина вперше депортувала російських громадян на їхню батьківщину

18:52 31 травня Київ, Україна

У Німеччині вперше російських громадян депортували на їхню батьківщину. Інформація про це надійшла від німецького медіа Tagesschau у середу, 31 травня. Баварія стала першою федеральною землею у Німеччині, яка здійснила репатріацію росіян.



В рамках цього випадку було депортовано двох громадян росії, один з яких був засудженим злочинцем. Спочатку вони були доставлені до Сербії в березні плановим рейсом, а потім відправлені до росії.



Згідно з повідомленням, репатріацію росіян було проведено у форматі "депортації без супроводу", тобто без присутності офіцерів федеральної поліції. Представники влади заявили німецьким ЗМІ, що "охоронний ескорт" не був необхідний.



Варто зазначити, що після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року депортація російських громадян з Німеччини в росію спочатку була виключена. Наразі пряме авіасполучення між росією та Євросоюзом відсутнє, і контакти між органами безпеки мінімізовані.



Німецькі ЗМІ раніше вже повідомляли, що деякі федеральні землі розглядають можливість депортації російських громадян до росії. Зокрема, такі плани обговорювалися у Баварії, Саксонії-Анхальті та Гессені. Ці заходи спрямовані насамперед на злочинців та терористів, які можуть становити загрозу для Німеччини.