Німеччина "найближчими днями" передасть Україні першу IRIS-T

Німецький уряд планує передати Україні першу систему протиповітряної оборони IRIS-T "найближчими кількома днями". Про це у понеділок, 10 жовтня, заявила міністр оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт, повідомляє федеральне міністерство оборони Німеччини у своєму Twitter-акаунті.
За її словами, факт відновлення ракетних ударів по Києву та низці інших українських міст "наголошує, наскільки важливо швидко надати Україні системи ППО".
Постачання наступних трьох систем планується наступного року, додала Ламбрехт.
Раніше повідомлялося, що Україна стане першою країною у світі, яка включить до свого арсеналу новітні ЗРК IRIS-T.
Як відомо, Німеччина від початку планувала поставити Україні дві системи протиповітряної оборони IRIS-T до кінця цього року, а ще дві - на початку наступного.
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