Німеччина "найближчими днями" передасть Україні першу IRIS-T

17:34 10 жовтня Київ, Україна

Німецький уряд планує передати Україні першу систему протиповітряної оборони IRIS-T "найближчими кількома днями". Про це у понеділок, 10 жовтня, заявила міністр оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт, повідомляє федеральне міністерство оборони Німеччини у своєму Twitter-акаунті.

За її словами, факт відновлення ракетних ударів по Києву та низці інших українських міст "наголошує, наскільки важливо швидко надати Україні системи ППО".

"Тому зараз ми надаємо спеціальну підтримку засобами для протидії загрозі з повітря. Найближчими кількома днями перша з наших чотирьох передових систем IRIS-T буде готова ефективно захищати українців", - підкреслила німецька чиновниця.

Постачання наступних трьох систем планується наступного року, додала Ламбрехт.

Раніше повідомлялося, що Україна стане першою країною у світі, яка включить до свого арсеналу новітні ЗРК IRIS-T.

Як відомо, Німеччина від початку планувала поставити Україні дві системи протиповітряної оборони IRIS-T до кінця цього року, а ще дві - на початку наступного.