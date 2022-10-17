Німеччина ускладнила отримання віз для росіян

18:19 17 жовтня Київ, Україна

Уряд Німеччини змінив правила видачі віз для громадян росії, додавши до списку вимог необхідність надати довідку про кошти на рахунку банку, зареєстрованого в Європейському Союзі.



Про це повідомляє сайт VisaMetric.



При подачі заявки на візу людина має підтвердити, що на час перебування в Шенгенській зоні матиме достатньо грошей.

"До розгляду можуть бути прийняті тільки актуальні виписки, видані на ім'я заявника, і чинні у країнах — членах ЄС. Документ повинен містити інформацію про поточну суму коштів на рахунку (рахунках). Заявник має надати відповідні витяги з банківського рахунку за останні три місяці", - наголошується у переліку документів для отримання туристичної візи.

Відповідна вимога також є у списку документів, необхідних для подання візи для приватних візитів, на ділову візу, а також на візу для учасників наукових, культурних, спортивних заходів та на візу з метою лікування.



Раніше Німеччина вимагала під час оформлення віз підтвердження оплати заброньованого житла.



Нагадаємо: