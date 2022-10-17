Німеччина ускладнила отримання віз для росіян

Уряд Німеччини змінив правила видачі віз для громадян росії, додавши до списку вимог необхідність надати довідку про кошти на рахунку банку, зареєстрованого в Європейському Союзі.
Про це повідомляє сайт VisaMetric.
При подачі заявки на візу людина має підтвердити, що на час перебування в Шенгенській зоні матиме достатньо грошей.
Про це повідомляє сайт VisaMetric.
При подачі заявки на візу людина має підтвердити, що на час перебування в Шенгенській зоні матиме достатньо грошей.
Відповідна вимога також є у списку документів, необхідних для подання візи для приватних візитів, на ділову візу, а також на візу для учасників наукових, культурних, спортивних заходів та на візу з метою лікування.
Раніше Німеччина вимагала під час оформлення віз підтвердження оплати заброньованого житла.
Нагадаємо:
- 31 серпня ЄС припинив дію угоди з росією, що полегшує видачу шенгенських віз росіянам. Однак про повну заборону на видачу документів не йшлося, оскільки з цього питання не було одностайності серед країн.
- Перед ухваленням остаточного рішення п'ятірка країн заявила, що вживе окремих заходів щодо скорочення кількості росіян, допущених на свою територію, якщо до спільного рішення прийти не вдасться. Таку заяву оприлюднили Польща, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва.
- З 19 вересня у Литві, Латвії, Естонії та Польщі запрацювали обмеження на в'їзд для громадян росії з туристичними шенгенськими візами, незалежно від того, в якій країні вони були видані.
- 23 вересня міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що росіяни не зможуть їздити до Фінляндії як туристи. Фінляндія планує повністю заборонити в'їзд у країну російським туристам.
- У вересні російські ЗМІ повідомили, що Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди більше не беруть від росіян документи на оформлення туристичних віз.
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