Німеччина подвоює військову допомогу Україні в 2024 році

Проєкт федерального бюджету Німеччини на 2024 рік зазнав змін, сума військової допомоги для України збільшилась вдвічі, до 8 млрд євро, повідомляє агентство Reuters, посилаючись на відповідний документ.
Уряд Німеччини заявив про своє прагнення стати опорою європейської оборони після вторгнення росії в Україну у 2022 році. Він обіцяв підтримувати Київ і планує досягти рівня військових витрат, що відповідає цільовому показнику НАТО у 2% ВВП.
Частина додаткових витрат буде спрямована на зміцнення військового потенціалу власних збройних сил Німеччини, оскільки саме вони наразі постачають зброю в Україну.
Планується, що бундестаг розгляне запропонований бюджет цього тижня, а його ухвалення очікується на початку грудня.
Уряд Німеччини заявив про своє прагнення стати опорою європейської оборони після вторгнення росії в Україну у 2022 році. Він обіцяв підтримувати Київ і планує досягти рівня військових витрат, що відповідає цільовому показнику НАТО у 2% ВВП.
Частина додаткових витрат буде спрямована на зміцнення військового потенціалу власних збройних сил Німеччини, оскільки саме вони наразі постачають зброю в Україну.
Планується, що бундестаг розгляне запропонований бюджет цього тижня, а його ухвалення очікується на початку грудня.
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