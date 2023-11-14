Німеччина подвоює військову допомогу Україні в 2024 році

16:47 14 листопада Київ, Україна

Проєкт федерального бюджету Німеччини на 2024 рік зазнав змін, сума військової допомоги для України збільшилась вдвічі, до 8 млрд євро, повідомляє агентство Reuters, посилаючись на відповідний документ.

Уряд Німеччини заявив про своє прагнення стати опорою європейської оборони після вторгнення росії в Україну у 2022 році. Він обіцяв підтримувати Київ і планує досягти рівня військових витрат, що відповідає цільовому показнику НАТО у 2% ВВП.

Частина додаткових витрат буде спрямована на зміцнення військового потенціалу власних збройних сил Німеччини, оскільки саме вони наразі постачають зброю в Україну.

Планується, що бундестаг розгляне запропонований бюджет цього тижня, а його ухвалення очікується на початку грудня.