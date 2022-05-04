Німеччина переконана, що навчання солдатів не означає вступу у війну

17:49 02 травня Київ, Україна

Берлін не вважає навчання українських солдатів участю у війні.

Постачання озброєнь не перетворюють країну-постачальника на учасника конфлікту, але в сукупності з інструктажем можуть означати перехід червоних ліній, вважають експерти бундестагу.



В уряді ФРН із цим не згодні.



Уряд Німеччини виходить з того, що відповідно до міжнародного права ФРН не може вважатися стороною військового конфлікту, навчаючи українських військовослужбовців.

"Ми переконані, що навчання українських військовослужбовців у Німеччині системам озброєння ще не означає прямого вступу у війну", - заявив у понеділок, 2 травня, офіційний представник уряду Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).

Таким чином, Хебештрайт прокоментував позицію офіційного Берліна з приводу довідки наукової служби бундестагу, опублікованої виданнями групи Redaktionsnetzwerk Deutschland.



У документі "Правові питання військової підтримки України країнами НАТО - між нейтралітетом та участю в конфлікті", підготовленому ще в березні, зокрема, зазначалося, що самі по собі постачання зброї ще не перетворюють країну-постачальника на учасника конфлікту, хоча вона і перестає бути повністю нейтральною.

"Але якщо разом із поставками здійснюється також інструктаж, тобто навчання поводженню з цією зброєю, то виникає ймовірність виходу із безпечної зони неучасті у конфлікті", - зазначалося у довідці.



Представник уряду ФРН також зазначив, що якщо звертатися до аргументів міжнародного права, то слід констатувати, що його грубим порушенням став напад росії на Україну.



Західні держави розглядають свою військову допомогу як внесок у самооборону українців.



29 квітня стало відомо, що американські інструктори почали навчати українських військовослужбовців користуватися важкими системами озброєнь, отриманими як військова допомога для оборони країни від російської агресії. Йдеться про управління радарними системами та бронетехнікою.



Раніше міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт (Christine Lambrecht) заявила, що Берлін не збирається посилати солдатів в Україну, але може розпочати навчання українських військових на території Німеччини.