Німеччина створить нацреєстр для більш ефективних санкцій проти росії

07:25 15 червня Київ, Україна

Німеччина створить національний реєстр активів, які підпадають під санкції або мають незрозуміле походження, в рамках зусиль підвищення ефективності санкцій проти росії.



Про це оголосив канцлер Олаф Шольц на засіданні групи з розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей у Берліні, повідомляє Spiegel Online.



Найближчим часом у Німеччині буде прийнято другий закон про застосування санкцій, який включатиме національний реєстр активів, які підпадають під санкції або мають незрозуміле походження.



Німеччина також планує створити спеціальну гарячу лінію для інформаторів, додав він.

"Агресія росії проти України показала, що санкції мають бути терміново ефективнішими - особливо проти російських олігархів та їхніх прихованих активів", - сказав Шольц.

За даними німецького видання Die Welt, приватні літаки російських олігархів, які потрапили під санкції Європейського Союзу, продовжують здійснювати перельоти до європейських країн – у тому числі через те, що приналежність цих суден прихована за численними офшорними компаніями.