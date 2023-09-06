Німеччина розглядає передачу Україні далекобійних крилатих ракет Taurus

10:18 11 серпня Київ, Україна

Уряд Німеччини вивчає способи постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus із запасів Бундесверу (Збройних сил ФРН) у найближчі місяці.

Наразі ведуться секретні переговори з представниками оборонної промисловості, пише журнал Der Spiegel.



Канцлер Німеччини Олаф Шольц через технічні модифікації Taurus хоче повністю виключити можливість завдання Україною ударів по російській території за допомогою далекобійної зброї. Канцлер, як і раніше, стурбований ескалацією конфлікту.



В останні кілька тижнів Міністерство оборони ФРН звернулося до виробника Taurus із проханням включити відповідне обмеження на цільове програмування до крилатих ракет. Таке обмеження системи, як зазначають експерти, цілком можливе, але на це йде кілька тижнів.



Як пояснює видання, Шольц має намір схвалити постачання Taurus Україні лише після того, як переконається у технічній модифікації. Однак принципових сумнівів у цій ідеї глава уряду Німеччини більше не має, констатує журнал.