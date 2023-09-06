Німеччина розширює військову підтримку: передача Україні зенітних ракет для Patriot

19:04 24 серпня Київ, Україна





Спільно з зенітними ракетами, у новий пакет допомоги також входять: Німеччина оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги, до якого увійшли зенітні ракети для комплексу Patriot . Про це повідомляється на сайті уряду ФРН у четвер, 24 червня.Спільно з зенітними ракетами, у новий пакет допомоги також входять:

10 інноваційних систем виявлення безпілотних апаратів;

40 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;

16 надійних вантажних автомобілів Zetros;

510 тисяч набоїв до стрілецької зброї.

Крім того, Німеччина також анонсувала свої плани на майбутнє, що включають передачу Україні:

90 систем виявлення безпілотних апаратів;

42 вантажних автомобілі Zetros;

31 мільйон патронів до стрілецької зброї.

Повідомляється, що ці поставки здійснюються за рахунок спеціальних галузевих запасів, які фінансуються німецькими фондами для підтримки рівня національної безпеки.