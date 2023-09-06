Німеччина розширює військову підтримку: передача Україні зенітних ракет для Patriot

Німеччина оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги, до якого увійшли зенітні ракети для комплексу Patriot. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН у четвер, 24 червня.
Спільно з зенітними ракетами, у новий пакет допомоги також входять:
Спільно з зенітними ракетами, у новий пакет допомоги також входять:
- 10 інноваційних систем виявлення безпілотних апаратів;
- 40 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;
- 16 надійних вантажних автомобілів Zetros;
- 510 тисяч набоїв до стрілецької зброї.
Крім того, Німеччина також анонсувала свої плани на майбутнє, що включають передачу Україні:
- 90 систем виявлення безпілотних апаратів;
- 42 вантажних автомобілі Zetros;
- 31 мільйон патронів до стрілецької зброї.
Повідомляється, що ці поставки здійснюються за рахунок спеціальних галузевих запасів, які фінансуються німецькими фондами для підтримки рівня національної безпеки.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі