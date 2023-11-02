Німеччина продовжує військову підтримку України: звіт про новий пакет допомоги

Німеччина продовжує надавати військову підтримку Україні та прозвітувала про постачання нової партії важливого військового обладнання.
Список наданої допомоги регулярно оновлюється на сайті уряду ФРН.
За останній тиждень Україні було передано такі види військової техніки та обладнання:
Список наданої допомоги регулярно оновлюється на сайті уряду ФРН.
За останній тиждень Україні було передано такі види військової техніки та обладнання:
- 12 бронетранспортерів, доповнюючи вже передані 4, що становить 16 одиниць.
- 2 радари TRML-4D, призначені для спостереження за повітряним простором. Це доповнення до попередніх 4 радарів.
- 7 розвідувальних дронів Primoco ONE, які посилять можливості розвідки.
- 2 системи самозахисту AMPS для гелікоптерів для забезпечення додаткової безпеки військових у повітряних операціях.
- 5 надводних безпілотних апаратів, розширюючи флот безпілотних апаратів до 20.
- 12 вантажівок MAN TGS, для посилення логістичної інфраструктури.
- 4 сідельні тягачі 8x8 і 4 напівпричепи, що загальною чисельністю становить 75 і 70 відповідно.
- 32 супутникові термінали SatCom, що підвищує зв'язок і координацію військових операцій.
- 10 тисяч захисних окулярів із запасів Бундесверу та промислових складів, для забезпечення додаткового захисту військовослужбовців.
- 30 тисяч комплектів зимової форми для забезпечення комфорту у холодні місяці.
- 1 принтер PCB.
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