Німеччина продовжує військову підтримку України: звіт про новий пакет допомоги

15:17 02 листопада Київ, Україна

Німеччина продовжує надавати військову підтримку Україні та прозвітувала про постачання нової партії важливого військового обладнання.



Список наданої допомоги регулярно оновлюється на сайті уряду ФРН.



За останній тиждень Україні було передано такі види військової техніки та обладнання: