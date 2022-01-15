Німеччина закликає до протидії з РФ

12:54 03 травень Київ, Україна

ЄС і Німеччина, зокрема, не терпить ніяких політичних вбивств, політичного ув'язнення або залякування, тому Німеччині та ЄС слід зайняти чітку позицію щодо Росії.

Про це написала в колонці для The European Люція Путтріх, міністр у федеральних і європейських справах землі Гессен (ХДС), повідомляє Європейська правда.

"Росія Путіна поводиться не як надійний партнер ЄС і вже тим більше не як друг. Навпаки. Агресивна зовнішня політика Росії все ближче наближається до європейських кордонів. Це зачіпає всіх нас і має фактично викликати рефлекс солідарності в ЄС", - пише Путтріх.

Вона зазначила, що стан відносин ЄС з Росією є складним і "важкі окремі інциденти навряд чи можна перерахувати повністю". А тому у протидії РФ ЄС повинен стати справжнім співтовариством солідарності в сфері зовнішньої політики і безпеки.

"Якщо на когось із нас нападуть, це вдарить по всім нам. Це вимагає почуття "Ми" у зовнішній політиці. Цього можна досягти, з одного боку, шляхом сильного загального голосу у зовнішній політиці, який черпає силу в єдності. З іншого боку, в довгостроковій перспективі потрібна добре оснащена європейська армія", - вважає Путтріх.



"Ні. Зараз не час відмовлятися від Росії. Швидше, наша позиція повинна бути дуже ясною. Ми, тобто весь ЄС, не терпимо ніяких політичних вбивств, політичного ув'язнення або залякування. Ми рішуче реагуємо на провокації, незалежно від того, чи стосуються вони нас самих або наших друзів, і ми не дозволяємо розділяти себе політично або економічно. Нам потрібна чітка позиція, а не лінія найменшого опору", - йдеться в матеріалі.



Путтріх підкреслила, що США чітко позиціонують себе і показують Росії свої кордони, і якщо ЄС хоче бути глобальним гравцем, він повинен також чітко визначати свою позицію.