Німеччина припинить імпорт нафти з росії до кінця 2022 року

19:07 20 квітня Київ, Україна

Німеччина відмовиться від нафти з росії до кінця 2022 року, наступним кроком стане відмова від російського газу, заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

"Ми в минулому якраз у цій галузі (енергетики. – прим. ред.) припустилися помилок, але ми не можемо це повернути назад, але ми маємо зараз ще більше знизити наш імпорт російських енергоносіїв", – сказала Бербок.

Вона уточнила, що Німеччина має намір припинити використання російського вугілля до кінця літа. Також, за словами Бербок, на цей термін країна наполовину скоротить споживання нафти з росії, а до кінця року – відмовиться повністю.

«Я тут чітко і недвозначно говорю: так, Німеччина повністю відмовляється від імпорту російських енергоресурсів. До літа ми вдвічі скоротимо імпорт нафти, а до кінця року „будемо на 0“, а потім у рамках спільної європейської дорожньої карти піде газ, бо наша спільна відмова (від російських енергоресурсів, — ред.), повна відмова Євросоюзу — це наша спільна сила», - додала глава МЗС Німеччини.

Німеччина є головним противником нафтового ембарго, і зміна позиції Берліна з цього питання спонукає його прихильників наслідувати його приклад.