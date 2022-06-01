Німеччина надасть Україні новітню систему ППО

13:53 01 червня Київ, Україна

Найсучаснішу систему ППО IRIS-T передасть Німеччина силам України.



Також ЗСУ отримають реактивні системи залпового вогню, контрбатарейні радари та гаубиці.



Про це сказав канцлер ФРН Олаф Шольц у ході виступу у Бундестазі, повідомляє Reuters у середу, 1 червня.

"Уряд вирішив, що ми поставимо найсучаснішу систему протиповітряної оборони, яку має Німеччина – IRIS-T", – заявив Шольц і додав, що одна така система ППО може захистити велике місто від атак російської авіації.

Крім того, Німеччина поставить Україні сучасні радари для виявлення ворожої артилерії та мінометів, а також РСЗВ у співпраці зі США.



Шольц запевнив, що найближчим часом Німеччина разом із Нідерландами поставлять Україні 12 сучасних самохідних гаубиць. Навчання українських військових поводженню з цією зброєю завершиться за кілька днів. При цьому канцлер не назвав конкретних термінів постачання.



Також Шольц висловив незгоду із твердженнями опозиції, що Німеччина не допомагає Україні зброєю.

"Ми постійно постачаємо, з початку війни. Ми поставили понад 15 млн набоїв, 100 тисяч ручних гранат, понад 5 тисяч протитанкових мін", - перерахував канцлер.

Шольц нагадав, що Німеччина також проводить обміни зброєю з іншими країнами ЄС: вони постачають Україні зброю старого зразка, а ФРН надає цим державам сучаснішу заміну.