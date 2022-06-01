Німеччина надасть Україні новітню систему ППО

Найсучаснішу систему ППО IRIS-T передасть Німеччина силам України.
Також ЗСУ отримають реактивні системи залпового вогню, контрбатарейні радари та гаубиці.
Про це сказав канцлер ФРН Олаф Шольц у ході виступу у Бундестазі, повідомляє Reuters у середу, 1 червня.
Крім того, Німеччина поставить Україні сучасні радари для виявлення ворожої артилерії та мінометів, а також РСЗВ у співпраці зі США.
Шольц запевнив, що найближчим часом Німеччина разом із Нідерландами поставлять Україні 12 сучасних самохідних гаубиць. Навчання українських військових поводженню з цією зброєю завершиться за кілька днів. При цьому канцлер не назвав конкретних термінів постачання.
Також Шольц висловив незгоду із твердженнями опозиції, що Німеччина не допомагає Україні зброєю.
Шольц запевнив, що найближчим часом Німеччина разом із Нідерландами поставлять Україні 12 сучасних самохідних гаубиць. Навчання українських військових поводженню з цією зброєю завершиться за кілька днів. При цьому канцлер не назвав конкретних термінів постачання.
Також Шольц висловив незгоду із твердженнями опозиції, що Німеччина не допомагає Україні зброєю.
Шольц нагадав, що Німеччина також проводить обміни зброєю з іншими країнами ЄС: вони постачають Україні зброю старого зразка, а ФРН надає цим державам сучаснішу заміну.
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