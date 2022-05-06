Німеччина надасть Україні 7 самохідних гармат-гаубиць Panzerhaubitzen 2000

11:07 06 травня Київ, Україна

Уряд Німеччини вирішив поставити сім гаубиць Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) із резервів Бундесверу в Україну.



Про це заявила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.



За словами голови відомства, Україна отримає машини, які зараз знаходяться на поточному ремонті, і Бундесвер їх наразі не потребує.



Міністр також зазначила, що Німеччина навчить українських військових поводження з цією самохідною артилерійською установкою.



Panzerhaubitzen 2000 – це важкі артилерійські установки, розроблені німецьким концерном Krauss-Maffei Wegmann, що має сучасну точну систему наземної навігації. Такі гаубиці здатні стріляти на відстань до 40 км. Це озброєння описується як одна з найсучасніших артилерійських систем у світі, яка обов'язково посилить Україну.