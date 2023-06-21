Німеччина надасть Україні 381 мільйон євро на гуманітарну допомогу – Бербок

15:21 21 червня Київ, Україна

Німеччина надасть Україні додаткові 381 мільйон євро на гуманітарну допомогу у 2023 році, заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на Конференції з відновлення України, метою якої є залучення міжнародних інвестицій для відновлення України після російського вторгнення.

"Ми з моїм колегою, міністром економічного співробітництва та розвитку Свеней Шульце, прийшли сьогодні сюди, щоб наголосити, що уряд Німеччини активізує зусилля для відновлення України. Це відновлення починається з гуманітарної підтримки. Німеччина надасть Україні додаткові 381 мільйон євро на гуманітарну допомогу у 2023 році на все: від генераторів до їжі та наметів для тих, хто змушений був втекти чи нещодавно втратив будинок”, - сказала Анналена Бербок.

Глава МЗС Німеччини додала, що уряд країни також працює над посиленням політичного та практичного співробітництва між Україною та НАТО та зазначила, що "вони хочуть, щоб Україна виграла цю війну".

"Ми хочемо, щоб Україна виграла цю війну, щоб виграти мир. Саме тому ми чітко дали зрозуміти, що Україна також належить до європейської родини. І президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила сьогодні вранці на засіданні Європейської Комісії, що зусилля України щодо реформ свідчать про те, що Україна є прогресом, незважаючи на війну, і що Україна врешті-решт стане членом Європейського Союзу", - наголосила Анналена Бербок.

Чиновниця висловила переконання, що відновлення України має бути пов'язане із процесом вступу до ЄС.