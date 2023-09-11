Німеччина поставить Україні 40 бойових машин Marder

12:49 11 вересня Київ, Україна

Уряд Німеччини делегував концерну Rheinmetall поставити Україні 40 бойових машин піхоти Marder. Ця інформація стала відома в понеділок, 11 вересня, після розміщення замовлення в серпні, як повідомила компанія.

"Rheinmetall активно працює над виробництвом Marder, щоб забезпечити виконання контракту в 2023 році для постачання нової партії машин", - йдеться в офіційній заяві.

Це замовлення збільшить загальну кількість бойових машин Marder, які Rheinmetall поставить Україні, до 80 одиниць.



Концерн Rheinmetall уже в березні цього року поставив перші 20 бронетранспортерів для України в рамках замовлення від уряду ФРН. У червні ще 20 бронетранспортерів були прийняті на озброєння і доставлені в Україну. Ці машини являють собою модернізовані версії Marder 1A3, які Rheinmetall раніше отримав із запасів Бундесверу.



Виробництво нових бронетранспортерів Marder наразі здійснюється на підприємствах Rheinmetall в Унтерлюсі та Касселі. За місяць компанія здатна поставляти до 10 бронетранспортерів.



Бойова машина піхоти Marder, яку спочатку розробили для Бундесверу, а вона продовжує служити там, вважається однією з найнадійніших систем озброєння свого класу у світі. За час експлуатації машина неодноразово модернізувалася і поліпшувалася в плані бойових характеристик, зазначили в пресслужбі концерну.