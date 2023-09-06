Німеччина передасть Україні тисячі боєприпасів для Gepard

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про передачу Україні великої партії нових боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard. Ця інформація була надана Міністерством оборони Німеччини.
Міністерство наголосило, що Німеччина успішно завершила будівництво виробничої лінії для виробництва боєприпасів, що дозволило здійснити перше постачання значної кількості снарядів до України.
Борис Пісторіус наголосив на важливості захисту країни та необхідності забезпечення протиповітряної оборони та постачання достатньої кількості боєприпасів. Він висловив задоволення тим, що виробництво боєприпасів Gepard було запущено швидко та без зайвих бюрократичних затримок.
У лютому 2023 року, в рамках формату Рамштайн, міністр оборони Німеччини оголосив про початок процесу відновлення виробничої лінії для виробництва боєприпасів до зенітних самохідних установок Gepard на замовлення Федерального міністерства оборони Німеччини.
Згідно з підписаним у лютому контрактом на суму 168 мільйонів євро, було передбачено постачання 300 тисяч снарядів. Це вимагало перезапуску виробництва та пошуку методів для переробки старих боєприпасів із використанням нових засобів.
Незважаючи на складнощі, пов'язані з цим процесом, першу партію боєприпасів було доставлено до України менш ніж через сім місяців з моменту підписання контракту.
На цей момент Німеччина вже поставила Україні 46 установок Gepard і ще шість очікуються найближчим часом.
Міністерство наголосило, що Німеччина успішно завершила будівництво виробничої лінії для виробництва боєприпасів, що дозволило здійснити перше постачання значної кількості снарядів до України.
Борис Пісторіус наголосив на важливості захисту країни та необхідності забезпечення протиповітряної оборони та постачання достатньої кількості боєприпасів. Він висловив задоволення тим, що виробництво боєприпасів Gepard було запущено швидко та без зайвих бюрократичних затримок.
У лютому 2023 року, в рамках формату Рамштайн, міністр оборони Німеччини оголосив про початок процесу відновлення виробничої лінії для виробництва боєприпасів до зенітних самохідних установок Gepard на замовлення Федерального міністерства оборони Німеччини.
Згідно з підписаним у лютому контрактом на суму 168 мільйонів євро, було передбачено постачання 300 тисяч снарядів. Це вимагало перезапуску виробництва та пошуку методів для переробки старих боєприпасів із використанням нових засобів.
Незважаючи на складнощі, пов'язані з цим процесом, першу партію боєприпасів було доставлено до України менш ніж через сім місяців з моменту підписання контракту.
На цей момент Німеччина вже поставила Україні 46 установок Gepard і ще шість очікуються найближчим часом.
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