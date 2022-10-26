Німеччина передасть Україні сучасний польовий шпиталь

08:29 26 жовтня Київ, Україна

Німецька компанія Rheinmetall передасть Збройним силам України сучасний польовий госпіталь "під ключ", який не поступається стаціонарній лікарні.



Про це йдеться на сайті компанії.

"За підтримки уряду Німеччини Rheinmetall незабаром поставить українським Збройним силам сучасний польовий госпіталь "під ключ". Міністерство оборони України у вересні 2022 року надіслало замовлення вартістю 9 мільйонів євро дочірній компанії Rheinmetall - Zeppelin Mobile Systeme GmbH (ZMS). Постачання заплановано на 2023 рік", - йдеться в пресрелізі.

Польовий госпіталь – це комбінована система на базі наметів та контейнерів, включаючи високоякісне медичне обладнання, вбудоване в укриття.



Серед іншого, до системи входить відділення невідкладної допомоги, сортувальна кімната, операційна, палата інтенсивної терапії, комп'ютерний томограф, стерилізаційна та аптека. Також передбачені намети для адміністрування, надання медичної допомоги, підготовки до операції, сортування, зона очікування та розміщення персоналу. Крім того, є допоміжні контейнери для санітарії, транспорту, питної та непитної води, кисню, електропостачання.