Німеччина передасть Україні сучасний польовий шпиталь

Німецька компанія Rheinmetall передасть Збройним силам України сучасний польовий госпіталь "під ключ", який не поступається стаціонарній лікарні.
Про це йдеться на сайті компанії.
Про це йдеться на сайті компанії.
Польовий госпіталь – це комбінована система на базі наметів та контейнерів, включаючи високоякісне медичне обладнання, вбудоване в укриття.
Серед іншого, до системи входить відділення невідкладної допомоги, сортувальна кімната, операційна, палата інтенсивної терапії, комп'ютерний томограф, стерилізаційна та аптека. Також передбачені намети для адміністрування, надання медичної допомоги, підготовки до операції, сортування, зона очікування та розміщення персоналу. Крім того, є допоміжні контейнери для санітарії, транспорту, питної та непитної води, кисню, електропостачання.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі